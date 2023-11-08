أفضل احتفال بالـ 200.. رأسية أفشة تخطف هدفا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا

سجل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي هدفا قاتلا في شباك سيراميكا كليوباترا من الدوري المصري، محتفلا بمباراته رقم 200 مع الأهلي بأفضل طريقة ممكنة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا على استاد المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من الدوري المصري.

واحتفل لاعبو الأهلي قبل بداية اللقاء بخوض أفشة 200 مباراة له الفريق في جميع المسابقات.

وشارك أفشة كبديل عوضا عن إمام عاشور في الدقيقة 71.

الأيام بتجري 200 ماتش للأهلي في 4 سنين🗣️ هكذا احتفل أفشة بمشاركته رقم 200 مع الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا 🦅 عدسة: عبد الرحمن جمال pic.twitter.com/3iAfBERAss — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2023

وأودع أفشة برأسية من داخل منطقة الجزاء عرضية كريم فؤاد في شباك محمد بسام قائدا الأهلي لفوز قاتل على سيراميكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وسجل أفشة الهدف رقم 37 له مع الأهلي.

ولأول مرة يسجل أفشة هدفا برأسية مع الأهلي منذ هدفه ضد الحرس الوطني النيجري في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-22.

ويعد ذلك الهدف هو الثالث لأفشة مع الأهلي الموسم الجاري بعدما سجل ثنائية ضد سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

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