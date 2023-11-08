لم يحتفل بالهدف.. قندوسي يسجل أمام الأهلي ويشعل صراع ترتيب الهدافين

سجل الجزائري أحمد قندوسي هدفا لـ سيراميكا كليوباترا في شباك الأهلي في لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثانية لـ الدوري المصري.

ويلعب قندوسي الموسم الجاري معارا من صفوف الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا.

ورفع الجزائري رصيده لـ 5 أهداف في الدوري المصري الموسم الجاري، في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو ترتيب هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف.

وصنع محمد إبراهيم هدف تعادل سيراميكا كليوباترا بتمريرة بينية للجزائري الذي سجل ولم يحتفل بالهدف.

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وساهم إبراهيم في صناعة هدفين للقندوسي الموسم الجاري متساويا مع صديق أوجولا الذي صنع هدفين للجزائري أيضا.

وخاض قندوسي الموسم الماضي مع الأهلي 14 مباراة في الدوري واكتفى بصناعة هدف وحيد خلال 754 دقيقة قبل أن يخرج معارا.

ويعد أفضل موسم تهديفيا لقندوسي في موسم 2020-2021 عندما سجل 10 أهداف رفقة وفاق سطيف في الدوري الجزائري خلال 34 مباراة.