تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعمرو السيسي أساسي ضد بيراميدز

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 18:07

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

يقود يوسف إبراهيم "أوباما" هجوم الزمالك أمام بيراميدز، فيما يبدأ عمرو السيسي كأساسي في وسط الملعب.

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في نصف نهائي كأس مصر للموسم السابق 2022/2023.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ أوباما كمهاجم صريح في غياب سيف الدين الجزيري للإصابة.

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من جهة أخرى، يبدأ محمود علاء بجانب حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي كثلاثي دفاعي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود علاء.

الوسط: سيد عبد الله - نبيل عماد – عمرو السيسي - إبراهيما نداي.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

من جهة أخرى، يتواجد سامسون أكينيولا المهاجم البنيني على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: محمد طارق - حاتم سكر - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: - محمد حسام - محمد أشرف "روقا".

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر بالفعل بعد الفوز على إنبي، في انتظار الفائز بين الزمالك وبيراميدز.

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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