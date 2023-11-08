استراحة الدوري المصري - سيراميكا (0)-(1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بالهدف في سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق47. فرصة هدف التعادل تضيع من جون إيبوكا بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدة في الشباك الخارجية.

ق33. جوووول أول للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم بعد ركنية من طاهر مرت من المدافعين وارتدت من أحمد عبد القادر ليضعها ياسر إبراهيم.

ق22. رأسية من بيرسي تاو خارج المرمى بعد عرضية من كريم الدبيس.

ق18. إصابة دموية لكريم الدبيس.

ق8. فرصة أولى من الأهلي بتسديدة من إمام عاشور حاول بيرسي تاو متابعتها ولكن تدخل الدفاع.

ق3. الشناوي يمنع الهدف الأول لسيراميكا لكليوباترا من تسديدة زلاكة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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