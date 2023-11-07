انتهت مونديال الأندية لكرة اليد - الأهلي (38)-(20) النور السعودي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 14:42

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة يد - النور السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد النور السعودي في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقامة في السعودية.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 38-20.

ق25. 5 دقائق أخيرة والنتيجة الحالية تقدم الأهلي 33-18.

ق5. الفارق يتسع لصالح الأهلي.. النتيجة الحالية 19-12.

ق3. طرد عبد الرحمن عبده لاعب الأهلي بشكل نهائي بالحصول على بطاقة حمراء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 16-12

ق 20: تقدم الأهلي 11-7

ق 16: التعادل 7-7

ق 9: تقدم الأهلي 5-3 على النور السعودي

المباراة تنطلق

الأهلي كرة يد كأس العالم للأندية
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