مباشر مونديال الأندية لكرة اليد - الأهلي (16)-(12) النور السعودي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 14:42
كتب : محمد سمير
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد النور السعودي في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقامة في السعودية.
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نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 16-12
ق 20: تقدم الأهلي 11-7
ق 16: التعادل 7-7
ق 9: تقدم الأهلي 5-3 على النور السعودي
المباراة تنطلق
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