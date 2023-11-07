السهرة_الرياضية - فيلم Zion .. نجم المصارعة الذي ولد بدون أرجل

في رحلة عاطفية وملهمة، يحكي نجم المصارعة وفنون القتال المختلطة زيون كلارك رحلة كفاحه في الفيلم الوثائقي القصير Zion.

ولد زيون كلارك بدون ساقيه، وهذا لم يوقفه من الانجذاب لرياضة المصارعة، فتفوق بها وأصبح لاعبًا محترفًا رغم ما واجهه من المضايقات والتنمر لاحتياجاته الخاصة.

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