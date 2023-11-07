#السهرة_الرياضية - فيلم Zion .. نجم المصارعة الذي ولد بدون أرجل

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

السهرة الرياضية فيلم Zion

في رحلة عاطفية وملهمة، يحكي نجم المصارعة وفنون القتال المختلطة زيون كلارك رحلة كفاحه في الفيلم الوثائقي القصير Zion.

ولد زيون كلارك بدون ساقيه، وهذا لم يوقفه من الانجذاب لرياضة المصارعة، فتفوق بها وأصبح لاعبًا محترفًا رغم ما واجهه من المضايقات والتنمر لاحتياجاته الخاصة.

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السهرة الرياضية
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