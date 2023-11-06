مباشر دربي لندن - توتنام (1)-(1) تشيلسي.. الطرد الثاني
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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ق 55 طرد ديستيني أودوجي بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل على رحيم سترلينج
ق 54 تسديدة عن طريق رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد المدافع ديستيني أودوجي.
ق 51 تسديدة عن طريق رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.
ق 47 تسديدة قوية عن طريق كول بالمر لاعب تشيلسي من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.
ق 46 مارك كوكوريا بدلا من ليفي كولويل
استراحة
ق 45+11 مراجعة لطرد ضد أودوجي بعد دفع جيمس ينتهي بدون قرار ضدهم
ق 45+1 إيمرسون رويال وبيير إميل هويبير بدلا من ميكي فان دي فين وجيمس ماديسون
ق 45 فان دي فين يعاني من شد صعب على أرض الملعب.. سيخرج فورا
ق 42 سقوط جيمس ماديسون مصابا
ق 37 جووول ولكن مرة أخرى الراية.. سترلينج يمرر من مرتدة وجاكسون يسدد ولكنه متسلل
ق 35 جوووول كول بالمر يسجل من ركلة الجزاء.. على يسار فيكاريو يلمسها ولكن ترتطم بالقائم وتسكن الشباك
ق 34 إريك داير بدلا من برينان جونسون
ق 33 بطاقة حمراء لكريستيان روميرو بسبب تدخل عنيف ضد إنزو فيرنانديز بعد المراجعة بتقنية الفيديو.. التسلل قائم ولكن ركلة جزاء لتشيلسي
ق 28 جووووول لتشيلسي بتسديدة من كايسيدو ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل على نيكولاس جاكسون الذي مرت الكرة بجواره
ق 24 إلغاء الهدف لوجود لمسة يد ضد سترلينج
ق 23 الفيديو يراجع لمسة يد
ق 21 جوووول التعادل من رحيم سترلينج بعد مواجهة فردية مع بيدرو بورو انتهت بانتصاره إثر اصطدام الكرة به
ق 13 جووول الثاني من سون ولكن الراية ترفع ضده بعد تمريرة برينان جونسون
ق 11 محاولة هجومية خطيرة لتشيلسي بمجهود فردي عن طريق نيكولاس جاكسون في اختراق منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس جوليلمو فيكاريو ببراعة وأنقذ مرماه.
ق 6: جووووول الأول كولوسفسكي بعد تمريرة سار.. تسديدة من داخل يسار منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وخدعت الحارس قبل أن تسكن الشباك في الزاوية اليسرى.
انطلاق المباراة