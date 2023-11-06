مباشر دوري أبطال آسيا - القوة الجوية (2)-(0) اتحاد جدة.. الثالث يضيع أمام المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة القوة القوية ضد اتحاد جدة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

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ق73. علي جاسم يقوم بعمل رائع ويمر من دفاعات الاتحاد ويمرر أمام مهند عبد الرجيم الذي أهدر أمام المرمى الخالي.

ق52. جوووول بنفس طريقة الأول ولكن عن طريق مهند عبد الرحيم بعد عرضية من إبراهيم بايش داخل منطقة الجزاء.

ق50. الثاني يضيع من القوة الجوية بعد أن فوت علي جاسم الكرة أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول أول للقوة الجوية عن طريق علي جاسم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق41. المعيوف يتألق في التصدي لتسديدة أخرى من علي جاسم.

ق20. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة قوية من جوتا.

ق8. القائم يمنع الأول للقوة الجوية بتسديدة أرضية من علي جاسم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل