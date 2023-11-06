مباشر دوري أبطال آسيا - القوة الجوية (2)-(0) اتحاد جدة.. الثالث يضيع أمام المرمى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة القوة القوية ضد اتحاد جدة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بيان عاطفي من لويس دياز بشأن اختطاف والده.. والجهة الخاطفة ترد بوكيتينو يكشف عن موقفه من الاحتفال إذا سجل تشيسلي في توتنام مدرب بوكا جونيورز يتقدم باستقالته عقب خسارة كوبا ليبرتادوريس كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة

ق73. علي جاسم يقوم بعمل رائع ويمر من دفاعات الاتحاد ويمرر أمام مهند عبد الرجيم الذي أهدر أمام المرمى الخالي.

ق52. جوووول بنفس طريقة الأول ولكن عن طريق مهند عبد الرحيم بعد عرضية من إبراهيم بايش داخل منطقة الجزاء.

ق50. الثاني يضيع من القوة الجوية بعد أن فوت علي جاسم الكرة أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول أول للقوة الجوية عن طريق علي جاسم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق41. المعيوف يتألق في التصدي لتسديدة أخرى من علي جاسم.

ق20. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة قوية من جوتا.

ق8. القائم يمنع الأول للقوة الجوية بتسديدة أرضية من علي جاسم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري أبطال آسيا القوة الجوية اتحاد جدة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 6 نوفمبر - دربي لندن.. ودوري أبطال آسيا الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش وفترة غيابه المبدئية تركوا لهم الكرة لكن حصلوا على النقاط.. الشباب ينتصر على اتحاد جدة انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الشباب تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على نادي قطر منافس الأهلي المحتمل - الاتحاد الآسيوي يمنح نقاط مباراة الأزمة لـ اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني
أخر الأخبار
رغم خروجه من المستشفى.. الكشف عن سبب غياب موسيماني في لقاء عجمان 23 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول – ندالا يقود إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
لابورت يصاب في منزله.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة الوحدة ساعة | السعودية
خبر في الجول - فحص طبي يحدد مصير معلول من المشاركة ضد سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أكتوبر ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر دوري أبطال آسيا - القوة الجوية (2)-(0) اتحاد جدة.. الثالث يضيع أمام المرمى ساعة | آسيا
بوكيتينو يكشف عن موقفه من الاحتفال إذا سجل تشيسلي في توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان عاطفي من لويس دياز بشأن اختطاف والده.. والجهة الخاطفة ترد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول