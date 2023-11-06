مباشر دوري أبطال آسيا - القوة الجوية (0)-(0) اتحاد جدة.. القائم يمنع الأول
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 13:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة القوة القوية ضد اتحاد جدة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
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ق8. القائم يمنع الأول للقوة الجوية بتسديدة أرضية من علي جاسم.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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