انتهت نهائي الدوري الإفريقي - الوداد (2)-(1) صنداونز

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

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نهاية المباراة بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف

ق 77: جووووول الثاني الصاروخي بقدم أنس سرحات

ق 74: جوووووول التعادل بقدم عبد المنعم بوطويل

ق 73: ركلة جزاء بعد لمسة يد على يحيى جبران

ق 59: كاد الوداد أن يسجل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول أول للوداد عن طريق مدافع صنداونز ريفالدو كويتزي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من منتصر لحتيمي

انطلاق المباراة

الدوري الإفريقي الوداد المغربي صنداونز
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