انتهت نهائي الدوري الإفريقي - الوداد (2)-(1) صنداونز
الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.
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نهاية المباراة بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف
ق 77: جووووول الثاني الصاروخي بقدم أنس سرحات
ق 74: جوووووول التعادل بقدم عبد المنعم بوطويل
ق 73: ركلة جزاء بعد لمسة يد على يحيى جبران
ق 59: كاد الوداد أن يسجل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جوووول أول للوداد عن طريق مدافع صنداونز ريفالدو كويتزي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من منتصر لحتيمي
انطلاق المباراة
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