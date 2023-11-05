انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) ريمس

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وستاد ريمس في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت لأول مرة منذ 3 مباريات.

بعدما غاب للإيقاف في مباراتين وشارك كبديل في المباراة الأخيرة أمام لانس.

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نهاية المباراة

ق75. جوول أول لريمس عن طريق جونيا إتو.

ق65: خروج مصطفى محمد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19: مصطفى يقابل عرضية بتسديدة بعيدة عن المرمى

ق15: مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة، تسديدته علت العارضة

ق10: موسيس سيمون يهدر أمام المرمى الخالي

انطلاق المباراة

مصطفى محمد نانت
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