انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) ريمس
الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 16:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وستاد ريمس في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت لأول مرة منذ 3 مباريات.
بعدما غاب للإيقاف في مباراتين وشارك كبديل في المباراة الأخيرة أمام لانس.
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نهاية المباراة
ق75. جوول أول لريمس عن طريق جونيا إتو.
ق65: خروج مصطفى محمد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق19: مصطفى يقابل عرضية بتسديدة بعيدة عن المرمى
ق15: مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة، تسديدته علت العارضة
ق10: موسيس سيمون يهدر أمام المرمى الخالي
انطلاق المباراة
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