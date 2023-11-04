مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) برشلونة

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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