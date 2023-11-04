انتهت في الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(1) برشلونة.. فوز في الوقت القاتل

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

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ق 94 الهدف يحتسب رغم الراية.. لا تسلل

ق 93 جوووول في الدقيقة الأخيرة رأسية من أراوخو بعد بينية متقنة من جوندوجان

ق 88 فيران توريس سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 75 رافينيا سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 69 لامين يامال ورافينيا بدلا من جواو فيليكس وجواو كانسيلو

ق 57 فيران توريس وبيدري بدلا من فيرمين لوبيز وليفاندوفسكي

استراحة

ق 35 هامارى تراورى سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 26 كانسيلو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 25 أندر بارينيتشيا استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 19 أليخاندرو بالدي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

ق 16 أندر بارينيتشيا ارسل تمريرة من على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها تاكيفوسا كوبو بتسديدة من على القائم الثاني ولكن تصدى لها مارك تير شتيجن ببراعة.

ق 4 ميكيل مورينو يسدد ولكن بجوار القائم

ق 3 أيهين مونوز يسدد من انفراد بعد اجتياز كوندي ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 1 أندر بارينيتشيا سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء أقصى يسار المرمى ولكن تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن ببراعة.

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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