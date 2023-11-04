مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(0) أرسنال.. إصابة البديل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

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ق 79 خروج ميرفي مصابا بعد نزوله بـ 13 دقيقة فقط.. ونزول مات ريتشي بدلا منه

ق 79 لياندرو تروسار وفابيو فييرا بدلا من إدوارد نكيتياه وجورجينيو

ق 74 أوليكساندر زينشنكو بدلا من بن وايت

ق 67 الفيديو يقر الهدف بعد المراجعة الثلاثية

ق 66 مراجعة ثلاثية.. تجاوز الكرة للخط ومخالفة محتملة من جولينتون وتسلل محتمل على جوردون

ق 64 جووووول أول جوردون يتلقى الكرة من رأس جولينتون ويسجل في المرمى الخالي

ق 63 جو ويلوك وجاكوب ميرفي بدلا من كالوم ويلسون وميجيل ألميرون

ق 46 تينو ليفرامنتو بدلا من دان بيرن

استراحة

ق 35 ألميرون سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من قدم أحد المدافعين.

ق 23 مارتينيللي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها نيكيتاه برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

ق 21 جورجينيو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 19 ساكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من قدم أحد المدافعين.

بداية المباراة