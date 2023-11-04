مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. محاولات مستمرة

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

هدف جابرييل مارتينيلي - أرسنال ضد كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

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ق 23 مارتينيللي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها نيكيتاه برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

ق 21 جورجينيو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 19 ساكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من قدم أحد المدافعين.

بداية المباراة

أرسنال
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