مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. محاولات مستمرة
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي
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ق 23 مارتينيللي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها نيكيتاه برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.
ق 21 جورجينيو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.
ق 19 ساكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من قدم أحد المدافعين.
بداية المباراة
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