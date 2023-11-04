مباشر كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(2) بايرن.. جووول هاري كين يسجل

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو و أوباميكانو - دورتموند × بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

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ق9. جووووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد عرضية من ساني.

ق3. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.

بداية المباراة بعد قليل

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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