مباشر كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(2) بايرن.. جووول هاري كين يسجل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

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ق9. جووووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد عرضية من ساني.

ق3. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.

بداية المباراة بعد قليل