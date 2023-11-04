مباشر كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(2) بايرن.. جووول هاري كين يسجل
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
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ق9. جووووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد عرضية من ساني.
ق3. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.
بداية المباراة بعد قليل
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