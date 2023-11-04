مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) بورنموث.. جوووول ثاان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق32. جوووووول ثان لمانشستر سيتي عن طريق برناردو سيلفا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق29. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو بعد تبادل التمرير مع رودري قبل أن يسدد في المرمى.

ق27. تسديدة قوية قريبة من برناردو سيلفا تمر بجوار القائم مباشرة.

ق21. هالاند يهدر فرصة تسجيل الأول برأسية ارتدت من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل