مباشر الدوري الألماني - يونيون برلين (0)-(3) فرانكفورت.. جووول بديل مرموش
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 16:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت في المباراة.
ق81 جووول بديل مرموش إجناسيو فيري خوليا يسجل الهدف الثالث لفرانكفورت بعد انفراد بحارس المرمى.
ق74 خروج مرموش بعد تسجيله هدفين
ق70 تبادل السيطرة في اللقاء
دخان الشماريخ يؤثر على الرؤية ويملئ ملعب المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق14. جوووول الثاني لفرانكفورت عن طريق مرموش بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سجلها مباشرة في المرمى.
ق2. جوووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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