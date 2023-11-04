مباشر الدوري الألماني - يونيون برلين (0)-(2) فرانكفورت.. خروج مرموش

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت في المباراة.

ق74 خروج مرموش بعد تسجيله هدفين

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ق70 تبادل السيطرة في اللقاء

دخان الشماريخ يؤثر على الرؤية ويملئ ملعب المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. جوووول الثاني لفرانكفورت عن طريق مرموش بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سجلها مباشرة في المرمى.

ق2. جوووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

يونيون برلين إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني عمر مرموش
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