مؤتمر أنشيلوتي: رودريجو وفينيسيوس سيسجلان أكثر من بيلينجهام.. وهذا موقف جولير

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فينيسيوس جونيور ورودريجو سيسجلان أهدافا أكثر من جود بيلينجهام وخوسيلو على مدار الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حتى الآن نسير بشكل جيد على ملعبنا والذي دائما ما سيكون مصدر لمساندتنا وغدا سنعود للعب عليه ونسعى للاستمرار في الصدارة".

وكشف "أردا جولير تدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي، سيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة الغد ومع الوقت سيحصل على الدقائق".

واستمر "جولير لاعب هجومي يمكنه اللعب كلاعب وسط أو رأس حربة أو جناح أو حتى كصانع ألعاب".

وواصل "كامافينجا من الخيارات للعب كارتكاز، أحيانا نلعب بلاعبين كارتكاز ولكن كامافينجا هو اللاعب الأقرب لمواصفات تشواميني".

وتعرض تشواميني للإصابة بكسر في مشط القدم سيغيب بسببه لمدة شهرين عن الفريق.

وتابع "سنجري بعض المداورة في المباريات الثلاثة المقبلين ولكن الأولية لمباراة الغد لأننا سنواجه فريقا قويا ومنظم ونحتاج لتحقيق الفوز ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وشدد "رودريجو وفينيسيوس سيسجلان الأهداف طوال الموسم أكثر من خوسيلو وبيلينجهام ليس لدينا شك في ذلك والأهم هو عندما لا يتواجدا فإن بيلينجهام وخوسيلو متواجدان ولكننا لا نستعجل أي شيء".

وأردف "المنافسة على الدوري ستكون صعبة جدا طوال الموسم وستسمر حتى النهاية لأننا سننافس أتليتكو مدريد وبرشلونة وأيضا سنرى ما سيحدث من قبل جيرونا ولكن اعتقد أن الجميع سيقاتلون حتى النهاية".

وأكمل "حتى الآن لم يظهر بيلينجهام أي عيوب ولا يجب عليه أن يتطور ولكن الأهم هي الاستمرارية وهذا ما يصنع الفارق بين اللاعبين الكبار وحتى الآن هو يمتلكها، أريد أيضا تسليط الضوء على عمله بالكرة وبدون الكرة".

وعن حالة داني سيبايوس وفيرلان ميندي قال: "سيبايوس سيعود للعمل في الأسبوع المقبل وميندي ليس مصابا ولكن فقط يعاني من حمل زائد واعتقد أنه سيكون جاهز للمباراة التالية ضد براجا".

وأضاف "نحن نشاهد ما يفعله إندريك، هو يقدم أداء رائع ولديه مستقبل باهر ويتطور بشكل سريع".

وأتم "نهائي كوبا ليبيرتادوريس؟ سأشاهد المباراة مرتديا قميص فلومينينسي خصوصا من أجل مارسيلو، لست ضد بوكا جونيورز ولكن هنا في ريال مدريد نحن نشجع مارسيلو وأتمنى أن يتوج بلقب جديد".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة لكل منهما وبفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.