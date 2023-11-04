مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0) - (0) مانشستر يونايتد.. أونانا يتألق
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 14:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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ق62: تسديدة قوية من بالينيا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أونانا كذلك.
ق61: أونانا يتألق من تسديدة قوية من هاري ويلسون.
ق58: تسديدة من ويليان مرت لخارج الملعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: 5 دقائق وقت محتسبب بدل من الضائع.
ق45: تسديدة من ويليان مرت بجوار المرمى بقليل.
ق38: تسديدة من أيووبي مرت لخارج الملعب.
ق35: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها لينو.
ق25: عرضية من ويليان شتتها دالوت سريعا.
ق10: إلغاء هدف مكتوميناي بداعي التسلل على جارناتشو قبل تمرير الكرة.
ق8: جووووووووول مكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد.
انطلاق المباراة.