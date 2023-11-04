مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0) - (0) مانشستر يونايتد.. أونانا يتألق

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - فولام ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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ق62: تسديدة قوية من بالينيا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أونانا كذلك.

ق61: أونانا يتألق من تسديدة قوية من هاري ويلسون.

ق58: تسديدة من ويليان مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 5 دقائق وقت محتسبب بدل من الضائع.

ق45: تسديدة من ويليان مرت بجوار المرمى بقليل.

ق38: تسديدة من أيووبي مرت لخارج الملعب.

ق35: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها لينو.

ق25: عرضية من ويليان شتتها دالوت سريعا.

ق10: إلغاء هدف مكتوميناي بداعي التسلل على جارناتشو قبل تمرير الكرة.

ق8: جووووووووول مكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي
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