انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار قاتل

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - فولام ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدف دون رد.

ق90+1: جووووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل هدفا قاتلا بتسديدة.

ق89: التعادل مازال مستمرا.

ق62: تسديدة قوية من بالينيا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أونانا كذلك.

ق61: أونانا يتألق من تسديدة قوية من هاري ويلسون.

ق58: تسديدة من ويليان مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 5 دقائق وقت محتسبب بدل من الضائع.

ق45: تسديدة من ويليان مرت بجوار المرمى بقليل.

ق38: تسديدة من أيووبي مرت لخارج الملعب.

ق35: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها لينو.

ق25: عرضية من ويليان شتتها دالوت سريعا.

ق10: إلغاء هدف مكتوميناي بداعي التسلل على جارناتشو قبل تمرير الكرة.

ق8: جووووووووول مكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) بورنموث.. جوووول ثاان برونو ينقذ تين هاج.. يونايتد يخطف انتصارا قاتلا أمام فولام تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجفارديول على مقاعد البدلاء.. وكوفاسيتش ودوكو أساسيان تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد.. وإريكسن وبيساكا أساسيان ضد فولام رد من ميلان على نيوكاسل بسبب أزمة تونالي والمراهنات لم يتواجد في المركز الأول.. تعرف على المصوتين لـ صلاح في الكرة الذهبية بي إن سبورتس: الجهة الخاطفة لوالد دياز تعد بإطلاق سراحه مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ويونايتد وسيتي وبرشلونة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) بورنموث.. جوووول ثاان 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو ينقذ تين هاج.. يونايتد يخطف انتصارا قاتلا أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - يونيون برلين (0)-(2) فرانكفورت.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجفارديول على مقاعد البدلاء.. وكوفاسيتش ودوكو أساسيان ساعة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي يكشف وجهة مابولولو حال رحيله عن الاتحاد ساعة | ميركاتو
بسبب السفر لـ بورنموث بدلا من برايتون.. تأجيل مباراة فريق شباب أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
مرموش والثنائي العربي أساسيان في تشكيل فرانكفورت لمواجهة يونيون برلين ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الجونة (2)-(0) الداخلية.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول