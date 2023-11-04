مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0) - (0) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 14:08
كتب : FilGoal
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: 5 دقائق وقت محتسبب بدل من الضائع.
ق45: تسديدة من ويليان مرت بجوار المرمى بقليل.
ق38: تسديدة من أيووبي مرت لخارج الملعب.
ق35: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها لينو.
ق25: عرضية من ويليان شتتها دالوت سريعا.
ق10: إلغاء هدف مكتوميناي بداعي التسلل على جارناتشو قبل تمرير الكرة.
ق8: جووووووووول مكتوميناي يسجل الهدف الأول ليونايتد.
انطلاق المباراة.
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