سيراميكا كليوباترا يفقد صديق أوجولا أمام الأهلي

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:55

كتب : عمرو نبيل

صديق أوجولا - سيراميكا كيلوباترا

يغيب النيجيري صديق أوجولا جناح سيراميكا كليوباترا عن المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلي.

يأتي ذلك بسبب تراكم الإنذارات، حيث تلقى البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز.

وكان أوجولا قد نال البطاقة الصفراء الأولى في مباراة الجولة الثالثة ضد فاركو، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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فيما تلقى الإنذار الثاني في مباراة الجولة الخامسة ضد طلائع الجيش، والتي انتهت بخسارة سيراميكا بهدف دون رد.

ولعب أوجولا حتى الآن بصفة أساسية في جميع المباريات الخمس التي خاضها فريقه في الدوري، منذ انتقاله في الصيف قادما من سموحة.

وصنع أوجولا هدفين أمام فاركو، كما صنع هدفا أمام الداخلية في فوز الفريق بالجولة الرابعة بنتيجة 4-0.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي يوم الأربعاء 8 نوفمبر في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري المصري الممتاز.

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