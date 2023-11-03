مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الشباب.. المولد يهدر أمام المرمى الخالي

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

كارلوس جونيور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الشباب في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب ميتروفيتش يواصل مطاردة رونالدو.. الهلال يحقق فوزا صعبا على الفتح الأسكندرية خضراء.. مابولولو ينصر الاتحاد على سموحة بهدف على رأسهم مهند لاشين.. بيراميدز يكشف أسباب غياب الثلاثي أمام سيراميكا

________________

ق66 فهد المولد يهدر فرصة أمام المرمى الخالي بعد تسديدة بقدمه نتيجة عرضية من كاراسكو.

ق53 سيونج جو كيم حارس الشباب ينقذ فريقه من تسديدة بنزيمة الأرضية داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق44 ألغى حكم المباراة قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق44 الحكم يعود إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره.

ق43 يان كاراسكو يحصل على ضربة جزاء بعد عرقلته من فيصل الغامدي

ق35 رأسية قوية من حسن كادش لاعب اتحاد جدة بعد ضربة ركنية.

ق14 جووول كارلوس جونيور يسجل الأول للشباب برأسية بعد عرضية من اليمين من قبل فواز الصقور.

ق11 إيفر بانيجا لاعب الشباب يسدد كرة قوية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

بداية المباراة

الشباب اتحاد جدة الدوري السعودي بنزيمة حمد الله
نرشح لكم
تشكيل اتحاد جدة - للمباراة الثانية تواليا.. بنزيمة وحمد الله يقودان الهجوم ضد الشباب بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على نادي قطر منافس الأهلي المحتمل - الاتحاد الآسيوي يمنح نقاط مباراة الأزمة لـ اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 كأس الحرمين الشريفين – الخليج ينتصر على ضمك بمشاركة حامد وشريف انتهت كأس الحرمين الشريفين - ضمك (5)-(6) الخليج تشكيل – طارق حامد ومحمد شريف أساسيان في مواجهة ضمك ضد الخليج
أخر الأخبار
العقدة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعرقل بيراميدز ويذيقه الخسارة الأولى 12 دقيقة | الدوري المصري
فوز أول تاريخي.. عودة زد تكتب خسارة الزمالك الثانية على التوالي 28 دقيقة | الدوري المصري
"قف مع الحق حتى لو وقفت وحدك".. رسالة نارية من الغازي بعد فسخ عقده لأجل فلسطين ساعة | الكرة الأوروبية
5 عرب وحكم الأهلي والزمالك.. فيفا يعلن حكام كأس العالم للأندية ساعة | الكرة المصرية
بتصويت الجماهير.. صلاح ينافس على جائزة لاعب العام ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتأهيل السولية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
إبراهيم نور الدين حكم لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
ثمن دعم فلسطين.. ماينتس يعلن فسخ عقد أنور الغازي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 3 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول