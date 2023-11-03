مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (1) زد.. فرصة مهدرة
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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