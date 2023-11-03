مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (1) زد.. فرصة مهدرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

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ق 32: جووول التعااادل.. زيكو يسجل التعادل مستغلا تشتيت خاطئ من حسام عبد المجيد

ق 17: انفراد لشادي حسين الذي راوغ عواد لكن الكرة ابتعدت عنه

ق 3: جووول أووول.. سيف الجزيري يسجل الأول بعد عرضية من إبراهيما نداي

بداية اللقاء