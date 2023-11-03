استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق 32 فرصة خطيرة تضيع من بيراميدز.. تسديدة محمد حمدي تمر بجوار القائم بعد بينية عبد الله السعيد
ق 25 تسديدة ضعيفة من محمد إبراهيم لاعب سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.
ق 23 تسديدة قوية من جون إيبوكا لاعب سيراميكا من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات بيراميدز.
ق 21 جووول أحمد قندوسي يسجل الهدف الأول.. صديق أوجولا يمر ويسدد ليتصدى الشناوي فيتابعها قندوسي بكرة اصطدمت بأحمد سامي وسكنت الشباك
ق 17 عبد الله السعيد يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 5 مصطفى فتحي مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم سدد كرة أبعدها الحارس محمد بسام إلى ركنية من جهة اليمين.
بداية المباراة