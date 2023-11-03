استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

تابع من هنا

---

نهاية الشوط الأول

ق 32 فرصة خطيرة تضيع من بيراميدز.. تسديدة محمد حمدي تمر بجوار القائم بعد بينية عبد الله السعيد

ق 25 تسديدة ضعيفة من محمد إبراهيم لاعب سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

ق 23 تسديدة قوية من جون إيبوكا لاعب سيراميكا من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات بيراميدز.

ق 21 جووول أحمد قندوسي يسجل الهدف الأول.. صديق أوجولا يمر ويسدد ليتصدى الشناوي فيتابعها قندوسي بكرة اصطدمت بأحمد سامي وسكنت الشباك

ق 17 عبد الله السعيد يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 5 مصطفى فتحي مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم سدد كرة أبعدها الحارس محمد بسام إلى ركنية من جهة اليمين.

بداية المباراة