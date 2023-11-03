انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (0)-(2) سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

هدف أحمد قندوسي أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

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ق 92 جووووول محمد شكري يسجل الهدف الثاني بتسديدة تغافل الشناوي

ق 90 كريم حافظ وبلاتي توريه بدلا من أحمد توفيق وعبد الله السعيد

ق 89 دودو الجباس يسدد ومحمد بسام يتصدى

ق 83 دودو الجباس بدلا من مصطفى فتحي

ق 81 قندوسي يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

ق 80 عبد الرحمن بودي وجوستيك أرثر بدلا من أحمد هاني ومحمود عبد الحفيظ زلاكة

ق 76 رشيد أحمد بدلا من جون إيبوكا

ق 72 قندوسي ينفرد ويسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 71 محمد توني وسعد سمير بدلا من صديق أوجولا ورجب نبيل

ق 63 يوسف أسامة نبيه بدلا من أحمد فتحي

نهاية الشوط الأول

ق 32 فرصة خطيرة تضيع من بيراميدز.. تسديدة محمد حمدي تمر بجوار القائم بعد بينية عبد الله السعيد

ق 25 تسديدة ضعيفة من محمد إبراهيم لاعب سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

ق 23 تسديدة قوية من جون إيبوكا لاعب سيراميكا من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات بيراميدز.

ق 21 جووول أحمد قندوسي يسجل الهدف الأول.. صديق أوجولا يمر ويسدد ليتصدى الشناوي فيتابعها قندوسي بكرة اصطدمت بأحمد سامي وسكنت الشباك

ق 17 عبد الله السعيد يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 5 مصطفى فتحي مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم سدد كرة أبعدها الحارس محمد بسام إلى ركنية من جهة اليمين.

بداية المباراة

بيراميدز الدوري المصري سيراميكا سيراميكا كليوباترا
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