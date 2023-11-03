التشكيل - أحمد فتحي وكتيبة هجوم بيراميدز في مواجهة سيراميكا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي

أمامهما: مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد إبراهيم – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: صديق أوجولا – جون إيبوكا – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وحقق بيراميدز 4 انتصارات على إنبي والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري، وتعادل مع الزمالك.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

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