التشكيل - أحمد فتحي وكتيبة هجوم بيراميدز في مواجهة سيراميكا
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:14
كتب : FilGoal
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا في الجولة السادسة من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي
خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي
أمامهما: مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – رجب نبيل – أحمد هاني
الوسط: محمد إبراهيم – أحمد قندوسي – محمد عادل
الهجوم: صديق أوجولا – جون إيبوكا – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.
وحقق بيراميدز 4 انتصارات على إنبي والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري، وتعادل مع الزمالك.
فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.