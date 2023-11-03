مباشر الدوري المصري - سموحة (0) - (0) الاتحاد.. الأول يضيع

يلعب الاتحاد أمام سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة.

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ق 30 مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

ق20 انفراد تام من الحسن دحدوح لاعب سموحة الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الاتحاد السكندري.

ق18 الهاني سليمان ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من بواتينج

ق14 عرضية خطيرة عن طريق محمد سعيد لاعب سموحة في اتجاه حسين فيصل الذي سدد كرة تصدى لها المهدي سليمان بنجاح.

ق8 ضغط مبكر من لاعبي سموحة يسفر عن ركلة ركنية نفذها محمود وحيد أبعدها المهدي سليمان بصعوبة

انطلاق المباراة