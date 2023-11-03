المزيد من الأنباء السيئة.. مانشستر يونايتد يعلن غياب كاسيميرو لأسابيع

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد أنباء سيئة جديدة بغياب لاعبه كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

كاسيميرو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأصيب كاسيميرو في مباراة يونايتد ضد نيوكاسل التي جرت يوم الأربعاء الماضي في ملعب أولد ترافورد والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية دون رد.

وشارك اللاعب البرازيلي في الشوط الأول من المباراة مرتديا شارة القيادة قبل أن يخرج مستبدلا.

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وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن كاسيميرو أصيب في العضلة الخلفية ولن يكون بمقدوره المشاركة في المباريات لعدة أسابيع.

اللاعب صاحب الـ31 عاما شارك في 12 مباراة خلال الموسم الجاري مع يونايتد مسجلا خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا.

وغاب كاسيميرو عن ثلاث مباريات الموسم الجاري بسبب إصابة أخرى تعرض لها خلال التوقف الدولي السابق مع منتخب بلاده البرازيل.

ويعاني يونايتد الأمرين من غياب العديد من اللاعبين مثل ليساندرو مارتينيز ولوك شو ورافائيل فاران.

كاسيميرو مانشستر يونايتد
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