الشناوي: نغلق صفحة صنداونز ونتعلم من الدرس للبطولات المقبلة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فريقه واجه سوء حظ أمام صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات البطولة بعد تعادله سلبيا أمام صنداونز في لقاء الإياب عقب الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل.

وقال محمد الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "رسالتي للجماهير أنهم فعلوا ما عليهم اليوم أمام صنداونز، ولاعبو الأهلي قدموا أيضا ما عليهم ولكن التوفيق لم يحالفنا وأهدرنا الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول وهو درس نتعلم منه".

أخبار متعلقة:
بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني 21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي

وشدد "نغلق صفحة صنداونز ونفكر في المقبل، لدينا بطولات أخرى هذا الموسم وعلينا التعلم من تلك المباراة من أجل القادم".

وبسؤاله عن الانتقادات رغم التواجد في جوائز كاف أوضح "من يريد الانتقاد ينتقد ومن يريد أن يتحدث فيتحدث ونحن نحترم كل الآراء".

وأضاف "نركز حاليا على الدوري ثم كأس العالم للأندية والسوبر المصري".

واختتم الشناوي تصريحاته "انتهى أمر الدوري الإفريقي الآن بعد الخروج ولا شيء سيعيد ذلك، يجب الاستفادة من الدرس والتركيز على البطولات المقبلة والعودة لإسعاد الجماهير مجددا".

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الحادية عشر ليفشل الأحمر في معادلة نتيجة الذهاب مبكرا.

وتأهل صنداونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الوداد مواجهة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري على ملعبه بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في بريتوريا.

الدوري الإفريقي الأهلي الشناوي صنداونز
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بعد الخسارة برباعية.. كوت ديفوار تدخل سجل أسوأ هزائم مستضيف البطولة قُل لهم يا دروجبا أمم إفريقيا - 7 تبديلات في تشكيل كاب فيردي الأساسي أمام مصر قناع التأهل منتخب غينيا يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال بعد مقتل ستة مشجعين تقرير: بايرن يصر على عودة مزراوي.. واللاعب يرفض ترك منتخب المغرب انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(4) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو أمم إفريقيا - التشكيل.. بيبي أساسيا لأول مرة مع كوت ديفوار في مواجهة المتصدر الاستوائي
أخر الأخبار
استراحة السوبر الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. نهاية الشوط الأول 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد كاب فيردي 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - وائل جمعة: ما حدث في إصابة صلاح إهانة كبيرة لمصر.. والمسؤولين مثل الكومبارس 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مستغلا قرب انتهاء عقده.. يوفنتوس يتعاقد مع لاعب ميلان السابق 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تشكيل غانا.. قدوس يقود النجوم السوداء ضد موزمبيق 32 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - بعد الخسارة برباعية.. كوت ديفوار تدخل سجل أسوأ هزائم مستضيف البطولة 35 دقيقة | كوت ديفوار 2023
قُل لهم يا دروجبا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - 7 تبديلات في تشكيل كاب فيردي الأساسي أمام مصر 37 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح