مدرب صنداونز: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد

أعرب رولاني موكوينا مدرب صنداونز عن سعادته البالغة عقب التأهل لنهائي بطولة الدوري الإفريقي.

خطف صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة العبور لنهائي الدوري الإفريقي بعدما فرض التعادل السلبي على الأهلي في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وقال موكوينا عبر "أبو ظبي الرياضية": "المباراة كانت صعبة للغاية، لقد عانينا من أجل الوصول للنهائي. أهنئ لاعبي فريقي على قتالهم حتى النهاية".

وأضاف "مواجهة الوداد؟ علينا في البداية الاستشفاء وتأهيل اللاعبين بشكل جيد، ولنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وسيلتقي صنداونز مع الوداد المغربي في النهائي بعد تفوقه على الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.