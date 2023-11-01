مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – بورنموث (1) - (2) ليفربول.. مانشستر يونايتد (0) - (2) نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وست هام X أرسنال

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ق60: جوووووووووول ثااااالث لوست هام عن طريق جارود بوين.

ق50: جووووووول محمد قدوس يسجل الهدف الثاني لوست هام.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف دون ردد.

ق16: جوووول أووول لوست هام عن طريق بن وايت بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة.

بورنموث X ليفربول

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ق70: جووووووووول ثاااان رائع بتسديدة قوية من داروين نونيز.

ق65: جووووووول التعااااادل لبورنموث عن طريق جاستن كلويفرت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق31: جووووووول جاكبو يسجل الهدف الأول لليفربول.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X نيوكاسل

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نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدفين دون رد.

ق36: جوووووووووول ثاااان لنيوكاسل عن طريق لويس هال.

ق28: جوووووول أوووول لنيوكاسل عن طريق ميجيل ألميرون.

انطلاق المباراة.