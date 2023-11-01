مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – بورنموث (1) - (2) ليفربول.. مانشستر يونايتد (0) - (2) نيوكاسل
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
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وست هام X أرسنال
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ق60: جوووووووووول ثااااالث لوست هام عن طريق جارود بوين.
ق50: جووووووول محمد قدوس يسجل الهدف الثاني لوست هام.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف دون ردد.
ق16: جوووول أووول لوست هام عن طريق بن وايت بالخطأ في مرماه.
انطلاق المباراة.
بورنموث X ليفربول
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ق70: جووووووووول ثاااان رائع بتسديدة قوية من داروين نونيز.
ق65: جووووووول التعااااادل لبورنموث عن طريق جاستن كلويفرت.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ق31: جووووووول جاكبو يسجل الهدف الأول لليفربول.
انطلاق المباراة.
مانشستر يونايتد X نيوكاسل
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نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدفين دون رد.
ق36: جوووووووووول ثاااان لنيوكاسل عن طريق لويس هال.
ق28: جوووووول أوووول لنيوكاسل عن طريق ميجيل ألميرون.
انطلاق المباراة.