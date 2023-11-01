مدرب الترجي: كنا نستحق التأهل للنهائي.. والفريق استعاد الشخصية

يرى طارق ثابت مدرب الترجي التونسي أن فريقه كان الأحق بالتاهل لنهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وحسم الوداد بطاقة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز على الترجي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وكان الترجي قد فاز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون مقابل سجله رودريجو سيلفا في الدقيقة 66، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الوداد ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وقال ثابت عبر "بي إن سبورتس":"قدمنا مباراة رائعة وكنا نستحق التأهل للنهائي، لكنها أحكام كرة القدم".

وأضاف "الفريق أصبح يملك شخصية كبيرة وهذه أهم المكاسب. الترجي ينتظره عمل كبير قبل خوض دوري أبطال إفريقيا والقادم سيكون أفضل".

وبذلك ينتظر الوداد المتأهل من مواجهة الأهلي وصنداونز لمواجهته في المباراة النهائية من البطولة.

ويستضيف الوداد الفريق المتأهل في النهائي يوم 5 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفريق المغربي خارج ملعبه يوم 11 من الشهر ذاته.