مباشر الدوري الإفريقي – الأهلي (0) (0) صنداونز.. مطالبات بركلة جزاء

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي ضد صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

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أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

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ق 58: خروج سيرينو ومشاركة سيرينو

ق 46: تسديدة من كهرباء تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: خطأ جديد من الحارس وكهربا يحاول استغلاله لكن المدافع يضع قدمه في الوقت المناسب.

ق 24: عرضية والحارس يحاول إمساك الكرة لكنها تسقط من يده، وخلال محاولة المدافع تشتيت الكرة تصطدم بكهربا وترتطم بالقائم الأيسر.

ق 22: تسديدة من سيرينو يتصدى لها الشناوي بسهولة.

ق 11: الحارس ويليامز يتصدى لركلة الجزاء ويحولها لركنية التي سددها علي معلول.

ق 7: ركلة جزاء بعد تدخل الحارس على بيرسي تاو في التحام هوائي

ق 2: عرضية من حسين الشحات ورأسية من بيرسي تاو والحارس يتصدى والحكم يشهر راية التسلل على الشحات.

بداية اللقاء

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
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