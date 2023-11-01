مباشر الدوري الإفريقي – الأهلي (0) (0) صنداونز.. مطالبات بركلة جزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا:

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ق 58: خروج سيرينو ومشاركة سيرينو

ق 46: تسديدة من كهرباء تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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تمريرة سحرية من إمام عاشور..



كرة كهربا تذهب بعيداً والفرص الأهلاوية الضائعة تتواصل #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/XggBdjk2Vm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023

ق 29: خطأ جديد من الحارس وكهربا يحاول استغلاله لكن المدافع يضع قدمه في الوقت المناسب.

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غريبة عجيبة! شاهد هذه اللقطة وكيف كادت الكرة تدخل المرمى #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/PFbC4iJM8e — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023

ق 24: عرضية والحارس يحاول إمساك الكرة لكنها تسقط من يده، وخلال محاولة المدافع تشتيت الكرة تصطدم بكهربا وترتطم بالقائم الأيسر.

ق 22: تسديدة من سيرينو يتصدى لها الشناوي بسهولة.

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علي معلول يهدر ركلة جزاء والحارس ويليامز يتصدى #الأهلي_صنداونز #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/Wr4RClY47k — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023

ق 11: الحارس ويليامز يتصدى لركلة الجزاء ويحولها لركنية التي سددها علي معلول.

ق 7: ركلة جزاء بعد تدخل الحارس على بيرسي تاو في التحام هوائي

ق 2: عرضية من حسين الشحات ورأسية من بيرسي تاو والحارس يتصدى والحكم يشهر راية التسلل على الشحات.

بداية اللقاء