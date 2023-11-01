مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - الترجي (0)-(0) الوداد.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي ضد الوداد في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، التي تقام بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 غيث الوهابي يسدد ولكن تتحول لركنية للترجي

ق21 يوسف المطيع ينقذ هجمة من الترجي

ق2 إصابة قوية لـ جمال دركاس لاعب الوداد في الرأس.

انطلاق المباراة

الترجي الوداد الدوري الإفريقي
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