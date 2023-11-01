مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - الترجي (0)-(0) الوداد.. إصابة قوية مبكرة
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي ضد الوداد في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، التي تقام بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.
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ق. 2 إصابة قوية لـ جمال دركاس لاعب الوداد في الرأس.
انطلاق المباراة
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