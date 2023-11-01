محطات فنية في حياة أحمد سالم المتحدث الجديد باسم نادي الزمالك

والده: أحمد ياسر ريان لا يمانع اللعب لـ الزمالك.. وعودته إلى الأهلي صعبة

جوائز كاف - غياب مصر عن المرشحين لأفضل منتخب في إفريقيا

جوئز كاف - كولر ضمن المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا

خدمة في الجول - تعرف على موعد فتح بوبات استاد القاهرة لمباراة الأهلي وصنداونز

مدرب صنداونز: لا يمكن انتقاد احتفالنا بعد الفوز على نادي القرن