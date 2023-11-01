محطات فنية في حياة أحمد سالم المتحدث الجديد باسم نادي الزمالك

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

بدأ في المرايا وعمرو أديب مذيعه المفضل وسر قم 360 في برامجه.. محطات في حياة أحمد سالم المتحدث الجديد باسم نادي الزمالك.

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الزمالك أحمد سالم
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