تقرير: الوداد يتدرب وسط حراسة أمنية مشددة.. ويستعيد نجمه قبل مواجهة الترجي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

احتفالات الوداد

خاض فريق الوداد المغربي مرانه الختامي تحضيرا لمواجهة الترجي التونسي.

ويحل الوداد ضيفا على الترجي مساء الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن الوداد خاض مرانه الختامي على ملعب الشاذلي زويتن وسط حراسة أمنية مشددة.

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وأوضحت التقارير أن الحصة التدريبية لنادي الوداد شهدت مشاركة الليبي حمدو الهوني في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وسيعود الهوني لملعب رادس ولكن لمواجهة الترجي هذه المرة بعدما لعب بقميصه خلال السنوات الماضية وحقق معه دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب حمادي العقربي (رادس) بالعاصمة التونسية مباراة الترجي والوداد في تمام الخامسة عصرا بتوقت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلعب الفائز من الترجي أمام الوداد ضد الفائز من الأهلي وصنداونز في نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

ويستضيف الأهلي منافسه صنداونز مساء الأربعاء على استاد القاهرة بعدما انتى لقاء الذهاب بهدف دون رد لبطل جنوب إفريقيا.

الترجي الوداد الدوري الإفريقي
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