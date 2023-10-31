محمد الشناوي تعليقا على هدف صنداونز: ما الاستفادة من شرح ما حدث؟

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

علق محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على هدف صنداونز الجنوب إفريقي في شباكه خلال مباراة الفريقين في الدوري الإفريقي.

وبسؤال الشناوي في المؤتمر الصحفي من أحد المراسلين على الهدف: "اشرح لنا لماذا سحبت يدك أثناء تسديدة الكرة في هدف صنداونز".

حارس الأهلي رد عليه: "لا أفهم.. ما الذي أشرحه وكيف، وعندما أشرح الهدف لكم ما هي الاستفادة من ذلك؟".

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وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا وقت للحديث حاليا لأننا متأخرين في النتيجة".

وتابع "نعول كثيرا على جماهيرنا في المباراة وقادرين على تقديم لقاء قوي".

وأضاف "اعتدنا على ضغط المباريات وغدا سنلعب وسط جماهيرنا ولدينا تركيز كبير وهدفنا الوحيد هو التأهل للنهائي".

وأتم "نلعب من أجل الجماهير الذين يقفون خلفنا دائما ونعلم جميعا أهمية اللقاء".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز صنداونز بهدف دون مقابل في جنوب إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني، بينما تأهل صنداونز على حساب بترو أتليتكو.

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
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