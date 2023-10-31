بي بي سي: يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. السعودية لا تنافس أحد لاستضافة كأس العالم 2034

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 12:29

كتب : FilGoal

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

أصبحت السعودية قاب قوسين أو أندى من استضافة كأس العالم 2034.

ومن المنتظر أن يتم غلق باب تلقي طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034 بعد ساعات قليلة.

وذلك قبل أن تعلن أستراليا سحب الملف الخاص بها لاستضافة كأس العالم 2034.

ليكون بذلك ملف المملكة العربية السعودية هو الملف الوحيد الذي تقدم لاستضافة البطولة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن بذلك أصبحت السعودية هي صاحبة الحظ في الفوز بتنظيم كأس العالم 2034.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية للبطولة، والذي سيكون في الشهور الأخيرة من عام 2024 المقبل.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم موقفه النهائي من الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف الاتحاد الأسترالي عبر موقعه الرسمي موقفه النهائي وهو عدم الترشح لاستضافة البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح تنظيم بطولة كأس العالم 2034 لقارة آسيا.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم نيته في التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2026.

وأخيرا كشف الاتحاد الأسترالي رغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة التي تضم 32 فريق عام 2029.

وقال بيان الاتحاد الأسترالي: "لقد بحثنا في إمكانية التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 وتوصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك".

وأضاف "وبدلا من كأس العالم نعتقد أننا في وضع قوي يسمح لنا باستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم وهي كأس آسيا 2026 ومن ثم محاولة استضافة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة لعام 2029".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن قبل أيام رغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي تسبق مونديال 2030.

وتم إسناد مهمة تنظيم كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2030 إلى 3 دول وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال.

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