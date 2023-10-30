في الجول يكشف ما قاله بابافاسيليو للاعبين البنك الأهلي عقب الهزيمة من مودرن فيوتشر

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 21:58

كتب : عمرو نبيل

بابا فاسيليو - البنك الأهلي ضد بيراميدز

تعرض البنك الأهلي لهزيمة جديدة وخامسة على التوالي منذ بداية الدوري المصري في الموسم الحالي.

وخسر البنك الأهلي من مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف FilGoal.com عما قاله نيكوديموس بابافاسيلو مدرب البنك الأهلي في غرفة خلع ملابس الفريق عقب المباراة.

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وقال بابافاسيليو للاعبين: "أنا فخور بكم واليوم قدمتم ما لديكم ولكن هذا حال كرة القدم، حتى ركلة الجزاء لم تسجل".

وترك بابافاسيليو غرفة خلع الملابس مباشرة عقب حديثه مع اللاعبين.

واستمر البنك الأهلي بدون أي نقاط منذ بداية الدوري بعد خسارته في أول 5 جولات.

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