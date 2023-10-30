مباشر حفل الكرة الذهبية - استمرار الإعلان عن أفضل 30 لاعب في العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وخلال الحفل يتم الكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم والذي يحصل على جائزة الكرة الذهبية. وكذلك أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية.

وكذلك أفضل مدرب في الرجال والنساء، وكذلك أفضل هدف والذي يحصل على جائزة بوشكاش.

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16 - كريم بنزيمة - اتحاد جدة

17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي

18 - جود بيلينجهام - ريال مدريد

19 - هاري كين - بايرن ميونيخ

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

21 - أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد

24 - بوكايو ساكا - أرسنال

25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي

26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان

28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

28 - مارتن أوديجارد - أرسنال

30 - روبن دياز - مانشستر سيتي

بداية الكشف عن ترتيب أفضل 30 لاعب في العالم

انطلاق الحفل