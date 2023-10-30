مباشر حفل الكرة الذهبية - انطلاق مراسم توزيع الجوائز

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

حفل الكرة الذهبية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وخلال الحفل يتم الكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم والذي يحصل على جائزة الكرة الذهبية. وكذلك أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية.

وكذلك أفضل مدرب في الرجال والنساء، وكذلك أفضل هدف والذي يحصل على جائزة بوشكاش.

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انطلاق مراسم توزيع الجوائز

وصول كيليان مبابي

وصول ليونيل ميسي إلى الحفل

ألفاريز: "أتفق مع ما قاله جوارديولا.. يجب أن يعطوا ميسي كرة ذهبية وأن تكون هناك كرة ذهبية أخرى لباقي اللاعبين يتنافسون عليها".

وصول إيرلينج هالاند وخوليان ألفاريز إلى الحفل

وصول فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام إلى الحفل

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11 - محمد صلاح - ليفربول

12 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

13 - ياسين بونو - إشبيلية - الهلال السعودي

14 - إليكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - برشلونة

15 - إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

16 - كريم بنزيمة - ريال مدريد - اتحاد جدة

17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي

18 - جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

19 - هاري كين - توتنام - بايرن ميونيخ

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

21 - أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد

24 - بوكايو ساكا - أرسنال

25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي

26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان

28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

28 - مارتن أوديجارد - أرسنال

30 - روبن دياز - مانشستر سيتي

بداية الكشف عن ترتيب أفضل 30 لاعب في العالم

انطلاق الحفل

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