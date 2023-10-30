مباشر حفل الكرة الذهبية - الكشف عن ترتيب محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وخلال الحفل يتم الكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم والذي يحصل على جائزة الكرة الذهبية. وكذلك أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية.

وكذلك أفضل مدرب في الرجال والنساء، وكذلك أفضل هدف والذي يحصل على جائزة بوشكاش.

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11 - محمد صلاح - ليفربول

12 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

13 - ياسين بونو - إشبيلية - الهلال السعودي

14 - إليكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - برشلونة

15 - إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

16 - كريم بنزيمة - ريال مدريد - اتحاد جدة

17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي

18 - جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

19 - هاري كين - توتنام - بايرن ميونيخ

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

21 - أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد

24 - بوكايو ساكا - أرسنال

25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي

26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان

28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

28 - مارتن أوديجارد - أرسنال

30 - روبن دياز - مانشستر سيتي

بداية الكشف عن ترتيب أفضل 30 لاعب في العالم

انطلاق الحفل