مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) فيوتشر.. الشوط الثاني
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق41. جوووول التعادل لفيوتشر عن طريق أيمن الصفاقسي برأسية من ركنية بعد متابعة لرأسية خالد رضا.
ق 4: جوووول سعيدو سيمبوري والأول برأسية مستغلا ركنية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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