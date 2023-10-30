مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) فيوتشر.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول التعادل لفيوتشر عن طريق أيمن الصفاقسي برأسية من ركنية بعد متابعة لرأسية خالد رضا.

ق 4: جوووول سعيدو سيمبوري والأول برأسية مستغلا ركنية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل