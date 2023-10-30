مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي ضد مودرن فيوتشر

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة بعد قليل

مودرن فيوتشر البنك الأهلي الدوري المصري
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