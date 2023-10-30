انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) فيوتشر

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر بدون أهداف لثاني مرة.. التعادل يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلي معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب تياجو سيلفا: مسيرتي اقتربت من النهاية.. وأستمتع بعامي الأخير مع تشيلسي

نهاية المباراة

ق94. جريندو يهدر ركلة الجزاء في الوقت القااتل

ق92. ركلة جزاااء للبنك الأهلي بعد لمسة يد على محمد ربيعة.

ق87. جوووووول قاااتل رائع بمقصية من علي الفيل ليتقدم لفيوتشر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول التعادل لفيوتشر عن طريق أيمن الصفاقسي برأسية من ركنية بعد متابعة لرأسية خالد رضا.

ق 4: جوووول سعيدو سيمبوري والأول برأسية مستغلا ركنية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري البنك الأهلي مودرن فيوتشر
نرشح لكم
في الجول يكشف ما قاله بابافاسيليو للاعبين البنك الأهلي عقب الهزيمة من مودرن فيوتشر إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر بدون أهداف لثاني مرة.. التعادل يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلي انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الإسماعيلي التشكيل - محمد حسن أساسي مع الإسماعيلي أمام الداخلية.. وباسم مرسي بديل خبر في الجول - أوسوريو يغيب عن مران الزمالك.. والموعد المتوقع لعودته
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - فينيسيوس يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مباراة صنداونز.. الأهلي يخاطب كاف لوقف الأخطاء التحكيمية 14 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف ما قاله بابافاسيليو للاعبين البنك الأهلي عقب الهزيمة من مودرن فيوتشر 25 دقيقة | الدوري المصري
جائزة كوبا - بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم 27 دقيقة | الدوري الإسباني
ألفاريز: أتفق مع جوارديولا.. يجب أن يأخذ ميسي كرة ذهبية وباقي اللاعبين كرة أخرى ساعة | الكرة الأوروبية
إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط ساعة | الدوري المصري
هل صوت لـ صلاح؟ ممثل الشرق الأوسط يكشف لـ في الجول تصويته في الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الحرمين الشريفين – الخليج ينتصر على ضمك بمشاركة حامد وشريف ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 مباشر حفل الكرة الذهبية - جائزة لنادي برشلونة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا