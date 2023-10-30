انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق94. جريندو يهدر ركلة الجزاء في الوقت القااتل

ق92. ركلة جزاااء للبنك الأهلي بعد لمسة يد على محمد ربيعة.

ق87. جوووووول قاااتل رائع بمقصية من علي الفيل ليتقدم لفيوتشر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول التعادل لفيوتشر عن طريق أيمن الصفاقسي برأسية من ركنية بعد متابعة لرأسية خالد رضا.

ق 4: جوووول سعيدو سيمبوري والأول برأسية مستغلا ركنية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل