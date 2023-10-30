انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) فيوتشر
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق94. جريندو يهدر ركلة الجزاء في الوقت القااتل
ق92. ركلة جزاااء للبنك الأهلي بعد لمسة يد على محمد ربيعة.
ق87. جوووووول قاااتل رائع بمقصية من علي الفيل ليتقدم لفيوتشر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41. جوووول التعادل لفيوتشر عن طريق أيمن الصفاقسي برأسية من ركنية بعد متابعة لرأسية خالد رضا.
ق 4: جوووول سعيدو سيمبوري والأول برأسية مستغلا ركنية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
في الجول يكشف ما قاله بابافاسيليو للاعبين البنك الأهلي عقب الهزيمة من مودرن فيوتشر إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر بدون أهداف لثاني مرة.. التعادل يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلي انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الإسماعيلي التشكيل - محمد حسن أساسي مع الإسماعيلي أمام الداخلية.. وباسم مرسي بديل خبر في الجول - أوسوريو يغيب عن مران الزمالك.. والموعد المتوقع لعودته